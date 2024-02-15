Российские вольники выступят на чемпионате Европы вдевятером
- РИА Новости
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«По ряду причин, связанных с проблемами по допуску и визам, в изначальный состав были внесены коррективы», — говорится в сообщении организации.
Визы не получили Заур Угуев, Курбан Шираев, Давид Баев, Халид Яхиев, Артур Найфонов и Абдулла Курбанов. Обновлённый состав сборной опубликован на сайте ФСБР.
Турнир проходит с 12 по 18 февраля в Бухаресте.
Ранее президент ФСБР Михаил Мамиашвили высказался о российских борцах греко-римского стиля, которые завоевали восемь наград на чемпионате Европы в Бухаресте.