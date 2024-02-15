Российские вольники выступят на чемпионате Европы вдевятером

Федерация спортивной борьбы России объявила обновлённый состав мужской сборной по вольной борьбе на чемпионат Европы в Бухаресте.

«По ряду причин, связанных с проблемами по допуску и визам, в изначальный состав были внесены коррективы», — говорится в сообщении организации.

Визы не получили Заур Угуев, Курбан Шираев, Давид Баев, Халид Яхиев, Артур Найфонов и Абдулла Курбанов. Обновлённый состав сборной опубликован на сайте ФСБР.

Турнир проходит с 12 по 18 февраля в Бухаресте.

Ранее президент ФСБР Михаил Мамиашвили высказался о российских борцах греко-римского стиля, которые завоевали восемь наград на чемпионате Европы в Бухаресте.