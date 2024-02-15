Мамиашвили поздравил российских борцов греко-римского стиля с завоеванием медалей ЧЕ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о российских борцах греко-римского стиля, которые завоевали восемь наград на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния).

«Для девяти из десяти наших спортсменов выступление на чемпионате Европы можно считать дебютом, поскольку многим из них от 20 лет до 21 года и они уже стали призёрами международного турнира. Конечно, мы очень удовлетворены их результатами и поздравляем борцов и тренеров с этим успехом. Всегда очень радостно, когда наряду с уже состоявшимися атлетами появляются такие новые имена, как Алиев, Бичурин или Муртазалиев, на котором сказалась нехватка опыта в финале с прославленным олимпийским чемпионом Артуром Алексаняном», — сказал Мамиашвили RT.

Мамиашвили также поблагодарил глав республик Российской Федерации за их внимание к спорту.

«Остаются буквально считаные недели до открытия нового дворца единоборств в Грозном, где для борцов различных стилей будут созданы блестящие условия. Я знаю, какую работу проделывает Рамзан Ахматович Кадыров в этом направлении. А буквально недавно, в день финала, мне звонил Сергей Алимович Меликов. Представьте, сколько у этих людей серьёзных задач, но тем не менее они уделяют время и этому, способствуя формированию правильной молодёжи. В наших регионах знают, какую важную работу они совершают сегодня», — добавил он.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали больше всех медалей в греко-римской борьбе на ЧЕ.