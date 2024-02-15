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Представитель Захаряна надеется, что Арсен будет вызван в сборную на матчи с Сербией и Парагваем

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Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, надеется, что игрок будет вызван в национальную команду на матчи с Сербией и Парагваем.
Представитель Захаряна надеется, что Арсен будет вызван в сборную на матчи с Сербией и Парагваем
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Сейчас посмотрим, вызовут ли его в сборную. У нас не так много легионеров сейчас. Всё, естественно, зависит от главного тренера, но будет интересно посмотреть на Захаряна, Кузяева, Головина и других», — приводит слова Голубина «Спорт-Экспресс».

Игра с Сербией состоится 21 марта. Россия сыграет товарищеский матч с Парагваем 25 марта.

Ранее представитель Захаряна назвал мечтой выход футболиста против ПСЖ в Лиге чемпионов.

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