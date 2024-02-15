Представитель Захаряна надеется, что Арсен будет вызван в сборную на матчи с Сербией и Парагваем
- AFP
- © Kirill KUDRYAVTSEV
«Сейчас посмотрим, вызовут ли его в сборную. У нас не так много легионеров сейчас. Всё, естественно, зависит от главного тренера, но будет интересно посмотреть на Захаряна, Кузяева, Головина и других», — приводит слова Голубина «Спорт-Экспресс».
Игра с Сербией состоится 21 марта. Россия сыграет товарищеский матч с Парагваем 25 марта.
Ранее представитель Захаряна назвал мечтой выход футболиста против ПСЖ в Лиге чемпионов.