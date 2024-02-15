Щербакова рассказала, что каталась на Олимпиаде в Пекине с травмой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что на Играх в Пекине каталась со старой травмой.

«Мы сейчас говорим про левое колено, которое мне прооперировали после Олимпиады. Я очень часто каталась в тейпе, чтобы как-то поддерживать сустав, чтобы меньше беспокоил. Как потом выяснилось, травма была, мягко говоря, старая, с 2017 года. То есть в 2017 году я получила травму на льду, это был перелом ноги. Я после него восстанавливалась и, как оказалось, именно в тот момент травмировала колено. И (после того, как. — RT) залечила перелом, никто даже не знал о том, что колено вообще травмировано. Вот с этой травмой дальше каталась», — приводит слова Щербаковой Мария Хорева.

Фигуристка отметила, что из-за травмы ей приходилось какие-то позиции во вращениях убирать, потому что коленка чуть-чуть не до конца сгибалась. Когда травма усугублялась, было тяжело, в перелётах беспокоила.

19-летняя россиянка является чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что Щербакова не выступит на шоу «Влюблённые в фигурное катание» из-за травмы.