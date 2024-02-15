Mundo Deportivo: «Барселона» летом планирует продажу Кунде

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство каталонцев готово расстаться с 25-летним футболистом, так как считает, что линия обороны качественно укомплектована.

Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года. Он провёл за каталонский клуб 70 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал девять голевых передач.

Футболист подписал контракт с каталонским клубом на пять лет. Отступные за игрока составят €1 млрд.

Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить «Барселону».