RT в Telegram
Подпишись

Mundo Deportivo: «Барселона» летом планирует продажу Кунде

Короткая ссылка
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Mundo Deportivo: «Барселона» летом планирует продажу Кунде
  • AP
  • © Joan Monfort

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство каталонцев готово расстаться с 25-летним футболистом, так как считает, что линия обороны качественно укомплектована. 

Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года. Он провёл за каталонский клуб 70 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал девять голевых передач.

Футболист подписал контракт с каталонским клубом на пять лет. Отступные за игрока составят €1 млрд.

Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить «Барселону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить