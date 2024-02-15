Mundo Deportivo: «Барселона» летом планирует продажу Кунде
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Как сообщает Mundo Deportivo, руководство каталонцев готово расстаться с 25-летним футболистом, так как считает, что линия обороны качественно укомплектована.
Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года. Он провёл за каталонский клуб 70 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал девять голевых передач.
Футболист подписал контракт с каталонским клубом на пять лет. Отступные за игрока составят €1 млрд.
Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить «Барселону».