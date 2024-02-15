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Капризов стал первым в истории «Миннесоты», набравшим 50+ очков в четырёх сезонах подряд

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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первым в истории клуба игроком, который набрал 50+ очков в четырёх сезонах подряд.
Капризов стал первым в истории «Миннесоты», набравшим 50+ очков в четырёх сезонах подряд
  • AP
  • © Abbie Parr

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной». Он сделал результативную передачу, тем самым набрав 50-е очко в сезоне.

Также Капризов стал четвёртым в истории клуба игроком, набравшим 50+ очков в любых четырёх или более сезонах. Среди них Микко Койву (семь сезонов), Мариан Габорик (пять) и Зак Паризе (четыре).

Ранее Капризов был признан третьей звездой матча НХЛ с «Вегасом».

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