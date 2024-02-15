Каррера считает, что Миранчук обладает менталитетом победителя

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о менталитете полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«У Миранчука были сложности в «Аталанте», но это позади. Рад за него. Ситуация, из которой Алексей нашёл выход, говорит о том, что у него менталитет победителя», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Всего в текущем сезоне Серии А в 19 матчах во всех турнирах игрок забил три мяча и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов оценил игру Миранчука.