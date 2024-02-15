Каррера считает, что Миранчук обладает менталитетом победителя
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«У Миранчука были сложности в «Аталанте», но это позади. Рад за него. Ситуация, из которой Алексей нашёл выход, говорит о том, что у него менталитет победителя», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Всего в текущем сезоне Серии А в 19 матчах во всех турнирах игрок забил три мяча и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее российский тренер Игорь Шалимов оценил игру Миранчука.