Камоцци: Россия может легко обыграть Парагвай, а против Сербии будет тяжело

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение о соперниках сборной России в мартовских товарищеских встречах.

«Сербия и Парагвай — хорошие соперники, весной сборная России проведёт интересные товарищеские встречи. Какие шансы у команды Карпина? Сборная России может легко обыграть Парагвай, а против Сербии будет тяжело. Но, конечно, многое зависит от того, какие будут составы у команд», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

31 января стало известно, что сборная России сыграет с Сербией 21 марта. Игра пройдёт на стадионе «Динамо» в Москве.

14 февраля пресс-служба национальной команды сообщила, что Россия сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра состоится 25 марта на «ВТБ Арене».

Напомним, что в феврале 2022 года Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что после товарищеского матча с Камеруном многие футбольные ассоциации заинтересовались проведением игр с Россией.