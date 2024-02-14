Генич: Промес останется в «Спартаке» и продолжит тренироваться вместе со всеми

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не покинет расположение команды в ОАЭ, несмотря на приговор по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах.

«Я в перерыве пытался узнать, останется ли Квинси в команде или отправится в Россию. Мне сказали, что останется в команде и продолжит тренироваться вместе со всеми», — заявил комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ».

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Ранее сообщалось, что столичный «Спартак» ищет, кем заменить Промеса.