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Генич: Промес останется в «Спартаке» и продолжит тренироваться вместе со всеми

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не покинет расположение команды в ОАЭ, несмотря на приговор по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах.
Генич: Промес останется в «Спартаке» и продолжит тренироваться вместе со всеми
  • РИА Новости

«Я в перерыве пытался узнать, останется ли Квинси в команде или отправится в Россию. Мне сказали, что останется в команде и продолжит тренироваться вместе со всеми», — заявил комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ». 

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Ранее сообщалось, что столичный «Спартак» ищет, кем заменить Промеса.

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