Вагабов сообщил об отмене поединка со Штырковым

Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов объявил, что его поединок с соотечественником Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга не состоится.

«Бой отменён. Пусть (те), кто не умеет договариваться, дерутся между собой», — написал Вагабов в соцсетях.

Бойцы должны были провести поединок по правилам кикбоксинга на турнире RCC в Тюмени 24 февраля.

На счету Штыркова 22 победы в смешанных единоборствах, а также два поражения и одна ничья. Вагабов одержал 24 победы, потерпел одно поражение и один бой завершил вничью.

Ранее Штырков рассказал, как в студенческие годы в него стреляли из травматического пистолета.