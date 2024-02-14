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Вагабов сообщил об отмене поединка со Штырковым

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Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов объявил, что его поединок с соотечественником Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга не состоится.
Вагабов сообщил об отмене поединка со Штырковым
  • Gettyimages.ru

«Бой отменён. Пусть (те), кто не умеет договариваться, дерутся между собой», — написал Вагабов в соцсетях.

Бойцы должны были провести поединок по правилам кикбоксинга на турнире RCC в Тюмени 24 февраля.

На счету Штыркова 22 победы в смешанных единоборствах, а также два поражения и одна ничья. Вагабов одержал 24 победы, потерпел одно поражение и один бой завершил вничью.

Ранее Штырков рассказал, как в студенческие годы в него стреляли из травматического пистолета.

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