Сливко: доводилось слышать, что Падин меня загубит

Российская биатлонистка Виктория Сливко вспомнила, как её пугали Андреем Падиным.

«Когда мы с Андреем Викторовичем только начали вместе работать, я вообще ничего не знала о нём: какой у него характер, как тренирует, как ведёт себя со спортсменами. Меня не то, чтобы отговаривали, но доводилось слышать, Падин меня загубит.

Я ведь много с кем работала, начиная с юниорской сборной. И всегда на 100% доверяла всем своим тренерам. Исходила из того, что мы одинаково заинтересованы в моём результате, поэтому никогда не стоит ставить под сомнение слова наставника. Какой вообще смысл работать, если не веришь человеку? Так было и с Падиным. Для себя я сразу решила, не буду никого слушать. А буду выполнять всё предложенное. Думаю, именно поэтому у нас с Андреем Викторовичем наметился прогресс: и на этапах кубка IBU я достойно выступала, и ход неплохой появился, и стрельба стабилизировалась», — заявила Сливко RT.

Полностью интервью Сливко читайте на сайте RT.

Ранее Сливко рассказала, что у неё были проблемы со здоровьем перед началом сезона.