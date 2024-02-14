Сливко: от старта к старту психологически становилось только тяжелее

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что у неё были проблемы со здоровьем перед началом сезона.

«Проблемы со здоровьем. Перед вкаткой я довольно сильно заболела, принимала антибиотики, поэтому физическое состояние было совсем никудышным. Выступала на соревнованиях и понимала: не могу показать тот результат, на который теоретически способна. Всё это копилось, и от старта к старту психологически становилось только тяжелее. Перелом произошёл только в Уфе на этапе Кубка Содружества, где я стала третьей в спринте, отстреляв на «ноль». Вот там, пожалуй, впервые пришло ощущение, дальше будет только лучше», — заявила Сливко RT.

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Ранее Сливко ответила, есть ли у неё ощущение, что медальный план на Спартакиаде выполнен и дальше она может позволить себе выступать в удовольствие.