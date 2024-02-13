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Минск ждёт оценки поведения сборной России во время инцидента на Кубке Будущего

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Глава белорусской Федерации хоккея Александр Богданович заявил, что в организации ждут от Федерации хоккея России (ФХР) оценки инцидента с российской командой на турнире «Кубок Будущего» в Минске.

«Знаю, что российская федерация хоккея относится серьёзно к этому вопросу. В федерации есть отдел по этике. Они вынесут на рассмотрение вопросы поведения тренера, спортсменов и спортивного руководителя этой делегации», — заявил Богданович телеканалу «Беларусь 1».

10 февраля стало известно, что хоккеисты сборной России U-18 отказались от призов на Кубке Будущего из-за спорных решений судей.

Игроки оказались недовольны некоторыми решениями судей. В матче со сборной Белоруссии (до 20 лет) три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Игра завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу белорусов.

Ранее ФХР прокомментировала поведение хоккеистов юниорской национальной команды на турнире «Кубок Будущего» в Минске.

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