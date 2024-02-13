Борец греко-римского стиля Семёнов стал чемпионом Европы в весе до 130 кг
Россиянин одолел турка Рызу Каяалпа на туше — 4:2.
28-летний Семёнов является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр — в Рио-де-Жанейро и Токио. В сентябре 2023 года из-за травмы он не смог выступить на квалификационном к Играм в Париже чемпионате мира в Сербии.
На его счету также победа на чемпионате мира 2018 года, бронзовая медаль чемпионата Европы — 2019.
Ранее российский борец Анвар Аллахьяров завоевал бронзу чемпионата Европы в Бухаресте.