Семак — о Кубке равноправия: хотелось бы более серьёзную конкуренцию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе команды в Кубке равноправия.

«Что касается качества спарринга, хотелось бы более серьёзную конкуренцию, но мы получили объём работы, поработали над своей игрой», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В последнем матче Кубка «Зенит» разгромил «Сантос» (4:1). Клуб из Санкт-Петербурга стал победителем турнира, в котором также участвовали «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Духаиль».

Ранее сообщалось, что Семак не видит большой трагедии в переходе полузащитника Ду Кейроса в бразильский «Гремио».