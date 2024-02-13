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Матыцин заявил, что инцидент на Кубке Будущего должен стать уроком для молодых хоккеистов

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что инцидент на Кубке Будущего должен стать уроком для молодых хоккеистов.
Матыцин заявил, что инцидент на Кубке Будущего должен стать уроком для молодых хоккеистов
  • РИА Новости

«Подобные инциденты не должны иметь место, ведь быть профессиональным спортсменом — это значит не только выигрывать, но и уметь достойно проигрывать. Эта ситуация должна стать уроком как для молодых спортсменов, так и для тренерского штаба», — приводит слова Матыцина ТАСС.

10 февраля стало известно, что хоккеисты сборной России U-18 отказались от призов на Кубке Будущего из-за спорных решений судей.

Игроки оказались недовольны некоторыми решениями судей. В матче со сборной Белоруссии (до 20 лет) три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Ранее хоккеисты юниорской сборной России объяснили эмоциями поступок на Кубке Будущего.

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