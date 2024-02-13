Мендес: бой с Царукяном — не самое сложное испытание для Махачева

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о возможном поединке с бойцом Арманом Царукяном.

«Я не думаю, что бой с Царукяном — самое сложное испытание для Махачева. Я думаю, что самым жёстким соперником будет кто-то вроде Джастина Гэтжи. Думаю, именно к нему мы должны быть готовы. Но пока Ислам хочет быть чемпионом, он им и будет», — цитирует Мендеса Sport24.

Следующий бой Царукян проведёт против бразильца Чарльза Оливейры. Поединок состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Победитель схватки сразится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Махачевым.

Ранее Царукян пообещал нокаутировать Оливейру в первом раунде на UFC 300.