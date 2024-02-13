Кураньи: у Захаряна всё получится в Европе, нужно немного подождать

Бывший футболист «Динамо» Кевин Кураньи высказался о результативности полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захарян правильно сделал, что перешёл в «Реал Сосьедад», переехал в европейскую топ-лигу. Для развития карьеры это верное решение. Думаю, что у Захаряна всё получится в Европе, нужно немного подождать. Скоро Арсен полностью адаптируется, выучит язык, привыкнет и ему будет проще», — цитирует Кураньи «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Захарян провёл 25 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Захарян включён в заявку «Реал Сосьедад» на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов.