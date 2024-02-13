Sport: бывший управляющий директор «Локомотива» Рангник может возглавить «Барселону»
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Как сообщает Sport, президенту каталонской команды Жоану Лапорте очень нравится кандидатура 65-летнего немецкого специалиста.
Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Германии Флик готов возглавить «Барселону».