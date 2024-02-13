Sport: бывший управляющий директор «Локомотива» Рангник может возглавить «Барселону»

Бывший управляющий директор московского «Локомотива» Ральф Рангник может стать главным тренером «Барселоны».

Как сообщает Sport, президенту каталонской команды Жоану Лапорте очень нравится кандидатура 65-летнего немецкого специалиста.

Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Германии Флик готов возглавить «Барселону».