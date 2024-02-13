Байдачный рассказал, как попал на гауптвахту после конфликта с Яшиным и руководством «Динамо»

Российский футбольный тренер Анатолий Байдачный рассказал, как оказался на гауптвахте из-за нарушения режима.

«Касаемо ситуации, после которой меня вынудили уйти. Тогда было 30‑летие освобождения Болгарии. Московское «Динамо» пригласили туда. После того матча возникла неприятная ситуация в аэропорту как раз после матча в Болгарии. Конфликт произошёл, но не только с Яшиным, а вообще с руководством. Все футболисты немного выпили, но именно я у них на пути оказался. Начали меня критиковать: ты такой‑сякой…

На гауптвахту же посадили как раз из‑за нарушения режима? Конечно. У нас вообще многих туда сажали. Но ничего особенного не было», — приводит слова Байдачного «Матч ТВ».

Байдачный покинул московское «Динамо» в 1974 году. После конфликта он перешёл в минское «Динамо».

Ранее Байдачный рассказал, что в Испании отношение к россиянам не поменялось.