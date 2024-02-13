Мостовой: просто так место в основе «Реал Сосьедад» Захаряну никто не даст

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение касательно игры хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захарян в последнее время играет — хоть и с замены. Парню ещё только двадцать лет, ещё всё впереди. Команда у него очень сильная и играющая в открытый футбол. Никто ему просто так место в составе не отдаст. Конкуренция в «Сосьедаде» приличная», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Захарян провёл 25 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Захарян включён в заявку «Реал Сосьедад» на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов.