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В Словакии призвали разрешить игрокам из КХЛ выступать за сборную страны

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Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини призвал разрешить игрокам из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступить за национальную сборную на чемпионате мира 2024 года.
В Словакии призвали разрешить игрокам из КХЛ выступать за сборную страны
  • Gettyimages.ru

«Призываю Словацкую федерацию хоккея обдумать свою позицию и не торопиться с принятием решения, которое бы под бессмысленным давлением оппозиционных партий и СМИ не позволило бы этим хоккеистам представлять Словакию», — сказал Пеллегрини в видеообращении в соцсетях.

Он отметил, что лицемерно обвинять словацких спортсменов в поддержке российской власти.

27 марта 2023 года стало известно, что руководство Федерации хоккея Словакии решило не вызывать игроков из КХЛ для участия в чемпионате мира.

Ранее Вуйтек заявил, что не осуждает выступающих в КХЛ словацких хоккеистов.

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