В Словакии призвали разрешить игрокам из КХЛ выступать за сборную страны

Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини призвал разрешить игрокам из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступить за национальную сборную на чемпионате мира 2024 года.

«Призываю Словацкую федерацию хоккея обдумать свою позицию и не торопиться с принятием решения, которое бы под бессмысленным давлением оппозиционных партий и СМИ не позволило бы этим хоккеистам представлять Словакию», — сказал Пеллегрини в видеообращении в соцсетях.

Он отметил, что лицемерно обвинять словацких спортсменов в поддержке российской власти.

27 марта 2023 года стало известно, что руководство Федерации хоккея Словакии решило не вызывать игроков из КХЛ для участия в чемпионате мира.

Ранее Вуйтек заявил, что не осуждает выступающих в КХЛ словацких хоккеистов.