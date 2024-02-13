В Словакии призвали разрешить игрокам из КХЛ выступать за сборную страны
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«Призываю Словацкую федерацию хоккея обдумать свою позицию и не торопиться с принятием решения, которое бы под бессмысленным давлением оппозиционных партий и СМИ не позволило бы этим хоккеистам представлять Словакию», — сказал Пеллегрини в видеообращении в соцсетях.
Он отметил, что лицемерно обвинять словацких спортсменов в поддержке российской власти.
27 марта 2023 года стало известно, что руководство Федерации хоккея Словакии решило не вызывать игроков из КХЛ для участия в чемпионате мира.
Ранее Вуйтек заявил, что не осуждает выступающих в КХЛ словацких хоккеистов.