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Бушманов: Джикия будет востребован, у него есть опыт и мастерство

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал ситуацию касательно защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Несмотря на всю ситуацию, я уверен, Джикия будет востребован, это хороший защитник для РПЛ. Практически любой клуб захочет себе такого игрока. Главное, чтобы вновь появилась мотивация. Наверное, в «Спартаке» он её потерял», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Вадим Шпинёв, агент Джикии, сообщил, что если Абаскаль останется в команде, то футболисту не предложат новый контракт.

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