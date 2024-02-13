Бушманов: Джикия будет востребован, у него есть опыт и мастерство

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал ситуацию касательно защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Несмотря на всю ситуацию, я уверен, Джикия будет востребован, это хороший защитник для РПЛ. Практически любой клуб захочет себе такого игрока. Главное, чтобы вновь появилась мотивация. Наверное, в «Спартаке» он её потерял», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Вадим Шпинёв, агент Джикии, сообщил, что если Абаскаль останется в команде, то футболисту не предложат новый контракт.