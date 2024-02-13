Костомаров заявил, что психолог не сильно помог ему в процессе восстановления

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что психолог не сильно помог ему в момент восстановления.

«Ко мне приходил психолог, спрашивал, как у меня дела. Я ему: у меня офигенно, посмотрите на меня. С ним вообще не о чем говорить. Хотя, наверное, это кому-нибудь и поможет. Но мне кажется, это поможет тем людям, которые занимаются в этом направлении и которые столкнулись непосредственно с этой проблемой», — приводит слова Костомарова ТАСС.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что без поддержки жены Оксаны Домниной не мог бы заниматься своим восстановлением после болезни.