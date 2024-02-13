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Экс-президент «Локомотива» Смородская рассказала, что её хотели убить

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что её хотели убить из-за попытки закрыть рынки на спортивных объектах.

«Когда я пришла в ЦСКА, на всех спортивных объектах были рынки, крупнейшие в Москве. И вот их я решила закрыть. Пошла как-то на обед, а когда вернулась, в моём кабинете было прострелено окно — прямо на уровне моей головы», — цитирует Смородскую Sport24.

Спортивный менеджер была президентом клуба с 2010 по 2016 год.

«Локомотив» по итогам 18 туров с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Смородская рассказала о финансовом положении «Локомотива» во время своего правления.

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