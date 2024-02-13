La Gazzetta dello Sport: Леклер знал о переходе Хэмилтона, продлевая контракт с Ferrari

Президент Ferrari Джон Элканн заранее поставил в известность пилота Шарля Леклера о том, что команда ведёт переговоры с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.

По информации La Gazzetta dello Sport, монегасский пилот, продлевая контракт, знал, что команду пополнит британец. Леклер посчитал, что Хэмилтон может помочь ускорить рост Ferrari.

Ferrari 1 февраля объявила о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний британец присоединится к итальянской команде в 2025 году. Он подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что семикратный чемпион «Формулы-1» активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее сообщалось, что клан Леклера был разочарован решением Ferrari подписать Хэмилтона.