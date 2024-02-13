Биатлонистка Шевченко призналась, что в индивидуальной гонке бежала с хорошим запасом

Наталия Шевченко прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

«Сказала Анастасии, что наконец-то мы вместе, как в старые добрые времена. В прошлом году мы были вместе на пьедестале, и хотелось повторить этот успех. За неё я тоже очень рада.

При моём лыжном ходе, наверное, можно позволить себе один штраф. Одну минуту я смогу отыграть ногами, но больше уже будет тяжело. Сегодня я была максимально настроена, сконцентрирована на стрельбу. Ну, конечно, не всё получилось. На последнем рубеже нужно было стрелять на ноль, тогда бы была уверенная победа, но и сейчас уверенная получилась...

Это длинная гонка. Здесь всё решает стрельба. Сегодня я шла по трассе не на максимуме. Я побежала четыре круга с большим запасом. Просто старалась идти технично», — сказала она в эфире «Матч ТВ».

На четырёх огневых рубежах россиянка допустила один промах. Её результат — 44:18.9.

На второй позиции расположилась Анастасия Шевченко с отставанием 23.2. Третья — Виктория Сливко (+37.5).

Ранее Евгений Гараничев признался, что сегодня все напоминали ему о памятной дате на ОИ-2014 в Сочи.