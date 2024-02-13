RT в Telegram
Подпишись

Биатлонистка Шевченко призналась, что в индивидуальной гонке бежала с хорошим запасом

Короткая ссылка
Наталия Шевченко прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Биатлонистка Шевченко призналась, что в индивидуальной гонке бежала с хорошим запасом
  • РИА Новости

«Сказала Анастасии, что наконец-то мы вместе, как в старые добрые времена. В прошлом году мы были вместе на пьедестале, и хотелось повторить этот успех. За неё я тоже очень рада.

При моём лыжном ходе, наверное, можно позволить себе один штраф. Одну минуту я смогу отыграть ногами, но больше уже будет тяжело. Сегодня я была максимально настроена, сконцентрирована на стрельбу. Ну, конечно, не всё получилось. На последнем рубеже нужно было стрелять на ноль, тогда бы была уверенная победа, но и сейчас уверенная получилась...

Это длинная гонка. Здесь всё решает стрельба. Сегодня я шла по трассе не на максимуме. Я побежала четыре круга с большим запасом. Просто старалась идти технично», — сказала она в эфире «Матч ТВ».

На четырёх огневых рубежах россиянка допустила один промах. Её результат — 44:18.9.

На второй позиции расположилась Анастасия Шевченко с отставанием 23.2. Третья — Виктория Сливко (+37.5).

Ранее Евгений Гараничев признался, что сегодня все напоминали ему о памятной дате на ОИ-2014 в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить