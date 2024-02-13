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Камоцци: Джикия будет бороться за своё место в «Спартаке»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что защитник Георгий Джикия будет бороться за место в команде.

«Джикия попал в непростую ситуацию, но я уверен, что он будет бороться за своё место в составе. Это игрок с сильным характером», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Вадим Шпинёв, агент Джикии, сообщил, что если Абаскаль останется в команде, то футболисту не предложат новый контракт.

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