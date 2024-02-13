Экс-игрок «Арсенала» Галлас сравнил Аршавина с Азаром

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас высказался о российском полузащитнике Андрее Аршавине.

«Я могу сравнить Аршавина с Эденом Азаром. Это похожие игроки с большим талантом», — цитирует Галласа «Чемпионат».

Напомним, что Аршавин выступал за «Арсенал» (с 2009 по 2013 год), «Зенит» и «Кайрат». За сборную России Аршавин провёл 75 матчей и забил 17 мячей.

Футболист принял решение завершить спортивную карьеру в 2018 году, на данный момент он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

Ранее Аршавин назвал лучшего российского футболиста по итогам 2023 года.