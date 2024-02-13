Романо: Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль»

Нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе не перейдёт в «Ливерпуль».

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок всерьёз рассматривал переход в английский клуб, чтобы поработать с Юргеном Клоппом. Но после объявления тренера о своей отставке Мбаппе больше не хочет в «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне француз забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ не будут уговаривать Мбаппе продлить контракт с клубом.