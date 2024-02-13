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Парфенов — о Джикии и Абаскале: конфликт нужно решать изнутри

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Четырёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов дал понять, что ему грустно наблюдать за скандальной ситуацией с защитником Георгием Джикией и главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Могу сказать, что конфликт нужно решать изнутри. Плохо, что это выносится в медиа. Это неправильно. Хочу, чтобы команда «Спартак» ассоциировалась с хорошими результатами, а не с конфликтами и скандалами», — цитирует Парфёнова «Чемпионат».

Главный тренер казахстанского «Актобе» подчеркнул, что правду поклонникам красно-былых «могут сказать только две стороны: игрок и тренер».

«Ни агент, ни пресса — только они. Я уважаю труд игрока, но и уважаю труд тренера. Я знаю, насколько это тяжёлая работа, сколько там нюансов. Не могут все решения нравиться всем», — добавил Парфёнов.

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Вадим Шпинёв, агент Джикии, сообщил, что если Абаскаль останется в команде, то Джикии не предложат новый контракт.





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