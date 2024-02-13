Свищёв заявил о необходимости проверить состояние сельских спортсооружений

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв после инцидента в Оренбургской области заявил о необходимости провести мониторинг состояния сельских спортивных сооружений в регионах.

«К сожалению, такие происшествия периодически происходят. Вопрос капитального ремонта сооружений требует особого внимания. Считаю, что необходимо провести мониторинг текущей ситуации, чтобы понять, как выполняется поручение на местах», — цитирует Свищёва ТАСС.

По словам законотворца, по данным Минспорта России, свыше 6 тыс. объектов нуждаются в капитальном ремонте.

«Соответствующие поручения по обновлению спортивной инфраструктуры давал президент России еще в 2020 году», — напомнил Свищёв.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту практически на каждом заседании рассматривает вопросы обновления инфраструктуры с участием представителей федеральных и региональных органов власти.

11 февраля в селе Донское Оренбургской области рухнула крыша в спортивном зале школы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности. По сообщениям полиции, удалось избежать жертв, пострадавших нет.

Ранее Свищёв высказался о решении хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего».