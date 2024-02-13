Свищёв заявил о необходимости проверить состояние сельских спортсооружений
«К сожалению, такие происшествия периодически происходят. Вопрос капитального ремонта сооружений требует особого внимания. Считаю, что необходимо провести мониторинг текущей ситуации, чтобы понять, как выполняется поручение на местах», — цитирует Свищёва ТАСС.
По словам законотворца, по данным Минспорта России, свыше 6 тыс. объектов нуждаются в капитальном ремонте.
«Соответствующие поручения по обновлению спортивной инфраструктуры давал президент России еще в 2020 году», — напомнил Свищёв.
Комитет Госдумы по физической культуре и спорту практически на каждом заседании рассматривает вопросы обновления инфраструктуры с участием представителей федеральных и региональных органов власти.
11 февраля в селе Донское Оренбургской области рухнула крыша в спортивном зале школы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности. По сообщениям полиции, удалось избежать жертв, пострадавших нет.
Ранее Свищёв высказался о решении хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего».