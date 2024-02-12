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Смородская: не хожу на стадион «Локомотив», там всё полито моей кровью

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не посещала «РДЖ Арену» с момента своего ухода из клуба.

«Психологически тяжело пойти на такой шаг. На стадионе «Локомотива» я себя вообще не представляю, потому что в своё время было потрачено очень много моих сил. Там всё полито моей кровью», — цитирует Смородскую Sport24.

По словам экс-президента «Локо», под её руководством менеджмент клуба «фактически перестроил малую спортивную арену, возвёл крытый манеж, построил дополнительные футбольные поля, заново сделал дренаж и газон на главной арене».

«Думаю, что наш газон до сих пор один из лучших в России. Сотрудники говорили: «У нас не стадион, а цветущий сад». Мы посадили много цветущих кустов — сирень, жасмин, вейгелу. Я точно ещё схожу на футбол, но чуть позже», — добавила она.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год.

Ранее Смородская высказала мнение касательно карьеры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

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