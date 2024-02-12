Касаткина о поражении от Рыбакиной: буду думать, что поражения сделают меня сильнее

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение в финале турнира WTA в Абу-Даби.

«Иногда разочарование помогает больше, чем состояние абсолютного счастья. Так случилось два года назад, когда проиграла матч с Жабер в Риме. Считаю, что из-за этого была в полуфинале «Ролан Гаррос». Буду думать, что эти поражения сделают меня сильнее», — приводит слова Касаткиной ReemAbulleil.

Касаткина уступила Рыбакиной со счётом 1:6, 4:6.

Для Рыбакиной это седьмой титул в карьере в одиночном разряде.

Ранее Рыбакина прокомментировала победу над Касаткиной.