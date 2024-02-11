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Арбитры Амелин и Бобровский не сдали тесты по физической подготовке

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Российские арбитры Алексей Амелин, Ян Бобровский и ассистент Владислав Назаров не смогли сдать тесты по физической подготовке на сборах в Турции.

«Алексей Амелин, Ян Бобровский и ассистент Владислав Назаров не смогли достичь норматива. Им нужно ещё немного поработать и пересдать тест через месяц. Мы надеемся, что они справятся с этим», — заявил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).

24 октября Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

26 октября РФС заключил соглашение, которое разрешает белорусским судьям работать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее Каманцев оценил уровень судейства в сезоне-2023/24 РПЛ. 

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