Матыцин: продолжаю считать Валиеву великой спортсменкой

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением об отсутствии фигуристки Камилы Валиевой на Спартакиаде.

«Камила — одна из сильнейших фигуристок. Её неучастие снижает уровень конкуренции. Я продолжаю её считать великой спортсменкой и очень цельным человеком», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее ФФККР заявила о невозможности показательного выступления Валиевой на Спартакиаде.