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Романов не смог завоевать звание претендента на титул чемпиона мира WBA

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Россиянин Евгений Романов проиграл китайцу Чжан Чжаосиню в со-главном бою турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге в весовой категории до 101,6 кг.
Романов не смог завоевать звание претендента на титул чемпиона мира WBA
  • Gettyimages.ru

Чжаосинь нокаутировал Романова во втором раунде. Евгений попытался встать на ноги, но упал, и рефери остановил поединок.

Романов не сумел во второй раз стать претендентом на титул чемпиона мира. В 2021 году он одолел Дмитрия Кудряшова и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории — бриджервейте.

Ранее Силягин нокаутировал в первом раунде Элиханова на турнире в Екатеринбурге.

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