Романов не смог завоевать звание претендента на титул чемпиона мира WBA

Россиянин Евгений Романов проиграл китайцу Чжан Чжаосиню в со-главном бою турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге в весовой категории до 101,6 кг.

Чжаосинь нокаутировал Романова во втором раунде. Евгений попытался встать на ноги, но упал, и рефери остановил поединок.

Романов не сумел во второй раз стать претендентом на титул чемпиона мира. В 2021 году он одолел Дмитрия Кудряшова и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории — бриджервейте.

Ранее Силягин нокаутировал в первом раунде Элиханова на турнире в Екатеринбурге.