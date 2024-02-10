Романов не смог завоевать звание претендента на титул чемпиона мира WBA
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Чжаосинь нокаутировал Романова во втором раунде. Евгений попытался встать на ноги, но упал, и рефери остановил поединок.
Романов не сумел во второй раз стать претендентом на титул чемпиона мира. В 2021 году он одолел Дмитрия Кудряшова и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории — бриджервейте.
Ранее Силягин нокаутировал в первом раунде Элиханова на турнире в Екатеринбурге.