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Голдобин установил рекорд ХК «Спартак» по количеству очков за сезон

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Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин продолжает добиваться громких достижений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Голдобин установил рекорд ХК «Спартак» по количеству очков за сезон
  • Gettyimages.ru

28-летний форвард в матче регулярного чемпионата с «Барысом» забросил шайбу и сделал результативный пас, после чего стал абсолютным рекордсменом московского хоккейного клуба по количеству набранных очков за один сезон.

На счету Голдобина 72 (35 голов + 37 передач) очка. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кожевникову — 71 очко (43 + 28). Бывший форвард установил его в сезоне-1981/82 в чемпионате СССР.

«Спартак» победил «Барыс» со счётом 4:1. Красно-белые уже обеспечили себе путёвку в плей-офф.

Ранее нападающий «Спартака» Максим Цыплаков признался, что все его мысли в данный момент о плей-офф КХЛ.



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