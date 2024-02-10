Голдобин установил рекорд ХК «Спартак» по количеству очков за сезон
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28-летний форвард в матче регулярного чемпионата с «Барысом» забросил шайбу и сделал результативный пас, после чего стал абсолютным рекордсменом московского хоккейного клуба по количеству набранных очков за один сезон.
На счету Голдобина 72 (35 голов + 37 передач) очка. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кожевникову — 71 очко (43 + 28). Бывший форвард установил его в сезоне-1981/82 в чемпионате СССР.
«Спартак» победил «Барыс» со счётом 4:1. Красно-белые уже обеспечили себе путёвку в плей-офф.
Ранее нападающий «Спартака» Максим Цыплаков признался, что все его мысли в данный момент о плей-офф КХЛ.