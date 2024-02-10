Главный тренер ХК ЦСКА Фёдоров выздоровел и вернулся к работе
- РИА Новости
54-летний специалист выздоровел и вернулся к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба КХЛ.
Уточняется, что трёхкратный обладатель Кубка Стэнли присутствовал на льду во время тренировки армейской команды перед матчем с подмосковным «Витязем» (11 февраля).
Фёдоров отсутствовал на рабочем месте из-за болезни с 24 января.
ЦСКА уже обеспечил себе путёвку в плей-офф.
Ранее старший тренер ЦСКА Равиль Якубов подчеркнул, что армейцы не должны были так безвольно проигрывать в матче чемпионата КХЛ с минским «Динамо».