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Шорт-трекист Ситников: перед Спартакиадой две недели лежал в больнице

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Чемпион Европы по шорт‑треку Павел Ситников рассказал, что ему пришлось решать проблемы со здоровьем перед Спартакиадой сильнейших.
Шорт-трекист Ситников: перед Спартакиадой две недели лежал в больнице
  • РИА Новости

«Перед Спартакиадой я две недели лежал в больнице. У меня был периферический парез лицевого нерва. То, что я вышел в финал на 1500 м и был в призах на пятисотке, — неплохой результат. Характер и многолетние тренировки дают о себе знать», — заявил Ситников «Матч ТВ».

Спортсмен пришёл вторым на дистанции 500 метров за 41,525 секунды. Победителем стал Владимир Балбеков (41,355), третий — Семён Елистратов (41,666).

Соревнования по шорт‑треку в рамках Спартакиады проходят в Челябинске с 9 по 12 февраля.

Ранее Балбеков и Фаиля Аймалетдинова победили на дистанции 500 м в шорт-треке на Спартакиаде. 

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