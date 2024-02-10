Шорт-трекист Ситников: перед Спартакиадой две недели лежал в больнице

Чемпион Европы по шорт‑треку Павел Ситников рассказал, что ему пришлось решать проблемы со здоровьем перед Спартакиадой сильнейших.

«Перед Спартакиадой я две недели лежал в больнице. У меня был периферический парез лицевого нерва. То, что я вышел в финал на 1500 м и был в призах на пятисотке, — неплохой результат. Характер и многолетние тренировки дают о себе знать», — заявил Ситников «Матч ТВ».

Спортсмен пришёл вторым на дистанции 500 метров за 41,525 секунды. Победителем стал Владимир Балбеков (41,355), третий — Семён Елистратов (41,666).

Соревнования по шорт‑треку в рамках Спартакиады проходят в Челябинске с 9 по 12 февраля.

Ранее Балбеков и Фаиля Аймалетдинова победили на дистанции 500 м в шорт-треке на Спартакиаде.