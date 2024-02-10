Александр Глеб сравнил уровни чемпионатов России и Белоруссии

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Александр Глеб порассуждал об уровне чемпионатов России и Белоруссии по футболу.

«Белорусское первенство намного слабее российского. Это нужно признать. В последнее время уровень очень сильно упал. Из-за этого мне затруднительно назвать лучшего белорусского футболиста. Среди россиян много кто выделяется. И Головин, и Захарян. А у нас же могу хоть как-то выделить только Владислава Морозова, который играет в Португалии за «Ароку». Поэтому в данном вопросе всё говорит само за себя», — заявил Глеб RT.

Ранее Глеб одобрил идею объединить футбольные чемпионаты России и Белоруссии.