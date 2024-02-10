Биатлонистка Гореева: немного засиделись, дальше будет интереснее борьба

Российская биатлонистка Анастасия Гореева оценила трассу на спринте на 7,5 км на Спартакиаде сильнейших и высказалась об уровне подготовки к соревнованиям.

«За весь круг отдыхаешь порядка минуты, остальное время только работаешь, трасса действительно очень сложная. Мне было трудно, мы настраивались на Спартакиаду, рассчитывала на хорошую форму. Я думаю, что сегодня всем было тяжело. Мы каждую гонку выходим и показываем, что есть на данный момент. Немного засиделись, дальше будет интереснее борьба», — заявила Гореева в эфире «Матч ТВ».

Гореева пришла к финишу третьей с отставанием в 5,1 секунды и одним промахом, вторая — Виктория Сливко (+3,5, один промах). Победительницей стала Анастасия Батманова с результатом 22:56,1 и отсутствием промахов.

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о серебре по итогам спринта на 7,5 км на Спартакиаде сильнейших.