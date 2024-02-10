СЭ: трансфер Фернандеса из «Бока Хуниорс» в «Спартак» обойдётся в €15 млн

Агент полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса Эрнан Бернан отреагировал на информацию об интересе столичного «Спартака» к футболисту.

«Спартак» действительно интересуется Фернандесом, но официального предложения нет. Он может уйти из «Бока Хуниорс» за €15 млн», — цитирует Бернана «Спорт-Экспресс».

21-летний аргентинец провёл за «Бока Хуниорс» 47 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.

Ранее бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко посоветовал капитану красно-белых Георгию Джикии продлить контракт с московским клубом.