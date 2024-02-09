Певица Краймбери рассказала, как выступала на чемпионском корпоративе «Зенита»

Российская певица Мари Краймбери вспомнила, как выступала на корпоративе у «Зенита» в честь победы в РПЛ.

«Я болельщица «Динамо»? Почему это? Я не болельщица никакого клуба вообще. Моё сердце абсолютно свободно. Но мой первый корпоратив в футболе был у «Зенита», это правда. Я офигела вообще. Я ехала на этот корпорат, я помню, как волновалась, потому что я говорю: «Представьте, что за футболист будет слушать мои песни», — сказала Мари Краймбери в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Она также подчеркнула, что у неё в жизни есть проблемы с самооценкой. По её словам, когда она приехала на корпоратив, то увидела, как футболисты пели её песни.

«Я смотрела и говорила: «Зенит» — лучшие вообще!» Подкатывали ли ко мне после этого? Нет! (Смеётся.)», — добавила Краймбери.

На данный момент «Зенит» (36) занимает второе место в турнирной таблице.

Команда становилась чемпионом России в сезонах — 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23.

Ранее в «Зените» подтвердили переход Кейроса в «Гремио».