RT в Telegram
Подпишись

Певица Краймбери рассказала, как выступала на чемпионском корпоративе «Зенита»

Короткая ссылка
Российская певица Мари Краймбери вспомнила, как выступала на корпоративе у «Зенита» в честь победы в РПЛ.
Певица Краймбери рассказала, как выступала на чемпионском корпоративе «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я болельщица «Динамо»? Почему это? Я не болельщица никакого клуба вообще. Моё сердце абсолютно свободно. Но мой первый корпоратив в футболе был у «Зенита», это правда. Я офигела вообще. Я ехала на этот корпорат, я помню, как волновалась, потому что я говорю: «Представьте, что за футболист будет слушать мои песни», — сказала Мари Краймбери в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Она также подчеркнула, что у неё в жизни есть проблемы с самооценкой. По её словам, когда она приехала на корпоратив, то увидела, как футболисты пели её песни.

«Я смотрела и говорила: «Зенит» — лучшие вообще!» Подкатывали ли ко мне после этого? Нет! (Смеётся.)», — добавила Краймбери.

На данный момент «Зенит» (36) занимает второе место в турнирной таблице. 

Команда становилась чемпионом России в сезонах — 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23.

Ранее в «Зените» подтвердили переход Кейроса в «Гремио».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить