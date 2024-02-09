Чистяков: аренда в «Сочи» — моя инициатива, попросил «Зенит» пойти мне на уступки

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, почему принял решение перейти в аренду в «Сочи».

«Аренда стала неожиданностью? Нет, это была моя инициатива. Я хотел больше играть. Понимал, что надо что‑то менять в жизни. Попросил руководство и тренерский штаб «Зенита» пойти мне навстречу, на уступки. Хочу сказать им большое спасибо за это», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

14 января стало известно, что игрок не попал в список футболистов на учебно-тренировочный сбор команды в ОАЭ.

В сезоне-2023/24 30-летний Чистяков провёл за санкт-петербургскую команду восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €2 млн.

Ранее в «Зените» подтвердили переход Кейроса в «Гремио».