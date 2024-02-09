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Якубов — о поражении от минского «Динамо»: мы все хотим видеть другой ЦСКА

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Старший тренер московского ЦСКА Равиль Якубов подчеркнул, что армейцы не должны были так безвольно проигрывать в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».

«Мы играли плохо. Мы все хотим, чтобы был другой ЦСКА. Сделаем всё, чтобы в плей-офф добиться такого результата. Провалы в обороне связаны с индивидуальными ошибками. Хоккеисты не должны так играть», — цитирует Якубова пресс-служба клуба.

ЦСКА не может победить в четвёртом матче подряд. Армейцы проиграли «Динамо» со счётом 1:4. Команда Сергея Фёдорова с 66 очками располагается на седьмом месте в Западной конференции. «Динамо» с 61 очком — на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что СКА отыгрался на последней минуте и вырвал победу у «Барыса» по буллитам.

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