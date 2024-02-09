Жамнов рассказал, что просит Ковальчука больше бросать по воротам

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что Илья Ковальчук должен в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) больше угрожать воротам соперника.

«В целом он сыграл неплохо. Прошу его из игры в игру, чтобы он больше бросал. Почему-то это не получается, надеюсь, что в следующей игре это будет делать. Упрекнуть его в отсутствии старания невозможно», — цитирует Жамнова ТАСС.

Олимпийский чемпион в 15 матчах набрал шесть очков по системе «гол + пас» (4 + 2). «Спартак» обыграл в Омске «Авангард» со счетом 5:3. Красно-белые досрочно обеспечили себе выход в Кубок Гагарина.

Ранее Жамнов заявил, что в игре Максима Цыплакова появилось много ненужных вещей.





