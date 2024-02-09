РФС заплатил больше всех «Зениту» за участие в первой части Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал данные по выплатам призовых клубам за участие в первой части Кубка страны сезона-2023/24.

Петербургский «Зенит» заработал больше всех — 75,7 млн рублей. Далее в списке расположились московские «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», а также «Краснодар», «Балтика», «Оренбург» и «Ростов» (по 66,2 млн рублей).

Екатеринбургский «Урал» и столичное «Динамо» получили по 56,7 млн рублей. Грозненский «Ахмат», воронежский «Факел» и «Сочи» — 47,2 млн рублей. Казанский «Рубин», нижегородское «Пари НН» и самарские «Крылья Советов» — 37,7 млн рублей.

Вторая часть Кубка России сезона стартует 12 марта.

Ранее в РФС заявили, что в марте обсудят возможность продления контракта с Карпиным.