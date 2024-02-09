RT в Telegram
Подпишись

РФС заплатил больше всех «Зениту» за участие в первой части Кубка России

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал данные по выплатам призовых клубам за участие в первой части Кубка страны сезона-2023/24.

Петербургский «Зенит» заработал больше всех — 75,7 млн рублей. Далее в списке расположились московские «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», а также «Краснодар», «Балтика», «Оренбург» и «Ростов» (по 66,2 млн рублей).

Екатеринбургский «Урал» и столичное «Динамо» получили по 56,7 млн рублей. Грозненский «Ахмат», воронежский «Факел» и «Сочи» — 47,2 млн рублей. Казанский «Рубин», нижегородское «Пари НН» и самарские «Крылья Советов» — 37,7 млн рублей.

Вторая часть Кубка России сезона стартует 12 марта.

Ранее в РФС заявили, что в марте обсудят возможность продления контракта с Карпиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить