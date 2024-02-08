Кассьерра: самая важная дата для «Зенита» — день игры против «Спартака»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу команды над «Шанхай Шэньхуа» в матче на турнире Кубок равноправия.

«Самое важное — продолжать двигаться без повреждений и постоянно набирать обороты. Самая важная дата для нас — день игры против «Спартака», — цитирует игрока сайт клуба.

Встреча в Дохе на стадионе «Джассим Бин Хамад» завершилась со счётом 6:0. Кассьерра оформил хет-трик.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в РПЛ.