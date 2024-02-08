Зобнин: никаких конфликтов между Джикией и Абаскалем нет

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о возможном конфликте между капитаном команды Георгием Джикией и главным тренером Гильермо Абаскалем.

«У нас в команде всё нормально. Мы эти истории не обсуждаем. Никаких конфликтов нет, в том числе между Джикией и Абаскалем», — цитирует Зобнина Sport24.

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии заявил, что защитник не станет продлевать контракт со «Спартаком», если Абаскаль останется в клубе.